陽信銀推「逢甲人」一卡通認同卡

2016-09-21

〔記者李靚慧／台北報導〕陽信銀行昨日與逢甲大學校友總會簽約，合作發行「逢甲人」一卡通鈦金認同卡（見圖，記者李靚慧攝），預計10月推出，這不但是陽信銀行首張校友聯名卡，也是首度推出結合電子票證的信用卡。

陽信銀行近年獲利穩健成長，今年前8月稅前盈餘19.72億元，年增7.4%，每股稅前盈餘1.07元，年化ROE13.39%、逾放比降至0.08%，備抵呆帳覆蓋率1327%。

本身也是逢甲校友的陽信銀行董事長陳勝宏指出，逢甲大學畢業校友達17萬人，每年增加5千人，很快將可突破20萬人，都是認同卡的目標發卡對象。陽信銀行規劃，希望在首波發卡日可發出3千張，一年內則達到2至3萬張的目標。