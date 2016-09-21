華泰補選董事 杜紹堯將接董座

2016-09-21

〔記者洪友芳／新竹報導〕老牌封測廠華泰電子（2329）董事長杜俊元與夫人楊美瑳申讓所有持股並宣布退休，兩人解任董事職缺將補選，規劃人選為杜俊元的兒子杜紹堯、總經理董悅明，預計11月8日召開股東臨時會補選，董事長可望由杜紹堯接棒。

華泰日前宣布董事長杜俊元退休，與夫人楊美瑳合計申讓5440.58萬股華泰股權，由金士頓以每股15 元接手，總金額為8.16億元，持股比從8.22%提高到14.98%，成為華泰最大股東，但因金士頓無意接手華泰經營，杜、楊因全數轉讓持股而自然解任董事職缺，仍由華泰推適合人選。

華泰上半年合併營收79.39億元，年增25.9%，毛利率14.8%，營業利益6.55億元，年增58.9%，歸屬母公司稅後淨利5.04億元，年增1.4倍，每股淨利0.63元，較市場預期為佳。

華泰7、8月營收雖呈高檔水準，合計26.08億元，但並未達市場預期，看來第3季營收恐將難超越上季41.63億元歷史新高；華泰1-8月合併營收108.46億元，年增4.11%。

華泰表示，第3季NAND Flash價格上漲幅度高，NAND Flash廠正進行先進製程轉換，後續產能增加將使價格下滑。由於市場不確定因素，客戶追加NAND Flash產能動作趨向保守，封測下單量也不如預期強勁，影響7、8月營收未能達創新高水準。