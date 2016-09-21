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樺漢獲外資青睞 股價創新高

2016-09-21

〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦產業因工業4.0、機器人、物聯網等新應用持續發燒，相關個股營運增溫，工業電腦股王樺漢（6414）因外資買盤青睞，昨日股價再創掛牌新高，盤中一度衝上543元，在外資看好樺漢在鴻海（2317）集團加持下，獲利將可望穩定成長。

樺漢身為鴻海集團一員，近兩年積極進行併購，今年開始展現成果，本月初進行高層人事調整，鴻海董事長郭台銘欽點吳惠鋒擔任樺漢董事長，配合集團「雲移物大智網＋機器人」發展策略，持續深耕工業4.0、物聯網、Bank 3.0、工業伺服器、資料儲存系統、網路安全、手持終端等領域。

外資目前持有樺漢比重已超過30%，投信法人亦連日加碼，樺漢8月合併營收創下歷史次高，法人看好9月可望再向上，第3季營收有機會再創新高。

安勤（3479）則在智慧醫療領域傳出捷報，安勤持股60%的英國醫療設備子公司Bytec，最近其電動醫療推車Geni-Cart獲得荷蘭西北阿爾克馬爾醫療集團採用，法人預估，安勤第4季將有美國、台灣健身器材專案，以及美系廠商樂透機專案陸續出貨，營運有機會再上層樓。

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