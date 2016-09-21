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杜英宗：南山人壽不能併金控

2016-09-21

〔記者廖千瑩／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑成立鑒機資產公司吃下中信金2%股權，外界質疑此舉是要促成南山人壽與中信金控合併。南山人壽董事長杜英宗昨表示，南山人壽是人壽公司，不能併金控，南山投資都是以保險公司財務操作為主，沒有辦法併購別人。

另尹衍樑希望與中信金加強合作，杜英宗也說，和中信金在業務上本來就有合作，從潤成投資入主南山、成立新南山開始，中信金就有賣南山的保險商品，雙方交情很好；至於未來是否還有進一步合作？杜英宗說，和中信合作就是幫南山賣保險商品，且南山次順位債也是中信幫忙發行。

杜英宗強調，金控可以併保險公司，但保險公司不能併金控，這是法令規定。

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