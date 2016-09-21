台灣高鐵10/27上市 江耀宗將接任董座

2016-09-21

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣高鐵（2633）將於近期召開董事會，預計由江耀宗出任董事長，並預定10月27日掛牌上市。台灣高鐵現任董事長劉維琪表示，高鐵財務改善目標已經達成，上市以後，高鐵將朝智能高鐵的目標邁進，將發展顧問服務公司，成為世界一流的公司。

台灣高鐵昨日興櫃以小漲0.05元的17.85元作收，法人估，上市掛牌價可望介於12-13元。高鐵資本額560.52億元，泛公股持股達63.7%。累計1-8月載客量年增12.8%。

劉維琪指出，高鐵在新增3站，並推出促銷活動及降價帶動乘客搭乘意願的激勵下，預期今年營收可望創新高。高鐵上半年營收200.46億元，稅後盈餘22.21億元，每股稅後盈餘0.4元。累計1-8月營收268.62億元，年增0.96%。

台灣高鐵完成財改後，特許期延長70年到2068年，財務負擔已經減輕，目前1年折舊攤提金額約160億元，年載客量大約4500萬人次就可損益兩平。

劉維琪指出，目前年平均載客量約5000萬人次，因此新增的苗栗、彰化、雲林3站，只要1個旅客搭乘，就是多賺。原本預估新增3站，旅客可增加1%，事實上淨增2.3%。

劉維琪說，除專注本身的運輸服務外，未來也不排除增加顧問服務業務，以本身的經驗、know-how提供其他要興建高鐵的國家、公司，目前接觸中的客戶包括有美國、澳洲、泰國、印度、新加坡等。