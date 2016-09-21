重訊突預告收購期限 美光併華亞科難成局？

2016-09-21

〔記者洪友芳／新竹報導〕美光（Micron）收購DRAM廠華亞科（3474）遲遲未定，華亞科昨公告，依照雙方約定11月30日為最終期滿日，若股份轉換案未能在11月30日完成，任一方均有權終止股份轉換案，此被法人解讀美光收購華亞科恐無法樂觀成局。

華亞科並指出，在此期滿前，若收購案能順利完成，華亞科依法需於10月19日前向證交所提出終止上市申請，但如果華亞科母公司南亞科（2408）認購美光私募案未完成，美光有權利但無義務將最終期滿日展延90日。

換言之，華亞科出售給美光的有效期限距離11月30日僅剩2個多月，最長可延到明年2月底，但撇除南亞科認購美光私募案完成與否，華亞科如果沒有在10月19日前向證交所提出終止上市申請，代表收購案恐破局。

美光去年底宣布由台灣美光以每股價格30元收購華亞科全數流通在外的股權，估總交易金額達1300多億元，華亞科將透過股權轉換成為台灣美光100%持股子公司，轉換完成後將下市，南亞科出售華亞科股權給美光後，會投資美光並成為美光的股東，間接持有華亞科。

華亞科表示，美光收購華亞科案已於今年3月29日經股東臨時會通過，4月間經公平會審查通過，投審會也於5月31日核准，800億元聯貸案也取得銀行團授信承諾函。華亞科與美光原預計今年年中完成股權轉換等交易程序，但6月上旬，美光突然宣布暫緩收購華亞科，引起市場傳言收購案破局、美光砍價與貸款等問題。

對於市場傳出美光收購恐破局，華亞科與高層均曾出面消毒，指出美光收購案仍洽談中，只是作業遲延，因跟美光有簽訂保密協定，延遲原因不便說明，華亞科、南亞科仍對收購案樂觀其成，將會盡全力協助完成。