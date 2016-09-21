| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

重訊突預告收購期限 美光併華亞科難成局？

2016-09-21

〔記者洪友芳／新竹報導〕美光（Micron）收購DRAM廠華亞科（3474）遲遲未定，華亞科昨公告，依照雙方約定11月30日為最終期滿日，若股份轉換案未能在11月30日完成，任一方均有權終止股份轉換案，此被法人解讀美光收購華亞科恐無法樂觀成局。

華亞科並指出，在此期滿前，若收購案能順利完成，華亞科依法需於10月19日前向證交所提出終止上市申請，但如果華亞科母公司南亞科（2408）認購美光私募案未完成，美光有權利但無義務將最終期滿日展延90日。

換言之，華亞科出售給美光的有效期限距離11月30日僅剩2個多月，最長可延到明年2月底，但撇除南亞科認購美光私募案完成與否，華亞科如果沒有在10月19日前向證交所提出終止上市申請，代表收購案恐破局。

美光去年底宣布由台灣美光以每股價格30元收購華亞科全數流通在外的股權，估總交易金額達1300多億元，華亞科將透過股權轉換成為台灣美光100%持股子公司，轉換完成後將下市，南亞科出售華亞科股權給美光後，會投資美光並成為美光的股東，間接持有華亞科。

華亞科表示，美光收購華亞科案已於今年3月29日經股東臨時會通過，4月間經公平會審查通過，投審會也於5月31日核准，800億元聯貸案也取得銀行團授信承諾函。華亞科與美光原預計今年年中完成股權轉換等交易程序，但6月上旬，美光突然宣布暫緩收購華亞科，引起市場傳言收購案破局、美光砍價與貸款等問題。

對於市場傳出美光收購恐破局，華亞科與高層均曾出面消毒，指出美光收購案仍洽談中，只是作業遲延，因跟美光有簽訂保密協定，延遲原因不便說明，華亞科、南亞科仍對收購案樂觀其成，將會盡全力協助完成。

廣告
  • 華亞科出售給美光，有效期限剩2個多月。（資料照）

    華亞科出售給美光，有效期限剩2個多月。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 華亞科
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：重訊突預告收購期限 美光併華亞科難成局？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.