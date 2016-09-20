消費者相信三星的誠意／預約換機踴躍 首日突破兩成五
2016-09-20
〔記者王憶紅／台北報導〕三星Galaxy Note7昨天中午開始開放預約換機，根據三星資料顯示，截至昨晚六時，安心換機網頁已突破萬人預約換機，約占在台總銷量的四分之一，預約換機人數持續成長。Note7先前在台銷售量約四萬支。
昨登記換機的蔣先生表示，各廠牌的每款手機，本來就會有不良率，當國外及台灣傳出Note7自燃事件時，並無顧慮，想繼續使用手中的這支Note7，看到三星既然有誠意換機，就早點登記，早點使用新手機，況且只要退回手機，配件留著當成三星變相送的小贈品也不錯。
住在松山的游小姐也沒有變心，昨日登記換機。她說，使用Note7覺得很厲害，尤其是筆的部分，很好用，也很好玩，在三星客服人員說明後，決定等著拿新機。
從Note3開始就固定使用Note系列的黃小姐指出，Note系列一直以來都很好用，且用三星手機也很習慣，不會想換其他品牌，對於三星的處理方式可以接受，只要新換的手機不要有問題就好。
網路調查︰認同三星處理合宜
根據美國科技新聞網站ANDROID POLICE調查顯示，在Note7自燃事件後，三十九．二％的消費者認為，並未影響他們對三星品牌的信賴或觀感，三十六．四％的消費者對三星的觀感反而變好，理由是三星危機處理合宜，速度也很快。
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