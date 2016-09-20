台灣8月人民幣存款餘額止跌
2016-09-20
〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨公布台灣8月人民幣存款餘額為3058.19億元，雖終結連續6個月下跌走勢，但僅微幅回升0.07%，且國際金融業務分行（OBU）部位仍持續滑落。
央行統計，8月底外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額（含NCD「可轉讓定期存單」），為人民幣2716.47億元，連續2個月小幅成長，不過，以資金調度頻繁、對市場風向較「敏感」客戶為主的OBU，則連8降至人民幣341.72億元。
合計8月底DBU及OBU人民幣存款餘額，共人民幣3058.19億元，月增人民幣2.14億元或0.07%。
央行官員表示，8月人民幣存款餘額雖止跌反彈，因幅度有限，所以不能視為下滑趨勢反轉的強烈訊號，而未來人民幣匯率波動，仍是投資人考量的重要因素之一。
對於人民幣10月即將納入國際貨幣基金（IMF）的特別提款權（SDR），是否有助於提升存款誘因，央行官員指出，SDR這個議題已經討論很久了，後續要等到實現後，才能再觀察。
值得注意的是，近期香港離岸人民幣（CNH）隔拆利率再度狂飆，兆豐商銀開出1個月期、3個月期人民幣定存專案利率分別高達5.5%、4%；至於6個月期以上，各銀行則全部低於3%。
「該存都存了，很難吸引新客戶！」行庫主管說，預料台灣的人民幣存款，仍將呈現易減難升格局，且包括香港、新加坡、南韓等亞洲四小龍，也都有同樣現象，其中，香港自2014年底的人民幣兆元大關，降至7月底的人民幣6671億元。
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