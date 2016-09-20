股匯雙漲 台幣升2.39角
2016-09-20
〔記者盧冠誠／台北報導〕中秋變盤！台灣金融市場昨上演股匯雙漲的噴出行情，台股帶量拉出一根長紅，單日市值狂增逾7000億元，逼近27兆元大關。在蘋概股領軍上攻下，加權指數終場以9152.88點作收，狂漲250.58點，創下逾1年單日最大漲幅，成交量放大至974億元。外資亦結束連續5個交易日賣超台股共428億元，昨轉為買超113億元。
受到台股大漲、熱錢湧入激勵，新台幣匯率盤中升幅不斷擴大，終場勁揚2.39角，創下逾1個半月以來最大升幅，以31.45元兌1美元作收，匯價連3升，並創逾1週以來新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量放大至13.515億美元。
外匯交易員指出，中秋假期以來，新台幣升勢相當強勁，對美元升幅為0.76%，遠高於韓元小升0.06%，若外資持續匯入，則匯價仍有升值壓力；至於本週全球匯市重頭戲，將落在美國聯準會（Fed）召開為期2天的聯邦公開市場委員會（FOMC），結果預計於台灣時間週四凌晨揭曉。
雖然短線新台幣強於韓元，但國際清算銀行公布最新統計，8月新台幣實質有效匯率指數（REER）雖上揚至102.05，但韓元REER揚升幅度更大，來到112.06，台灣出口價格競爭力不僅連續38個月優於主要競爭對手南韓，差距還再度擴大。
BIS計算REER基期為2010年，REER較低，代表「價格競爭能力」較強；匯銀主管表示，台灣除了出口價格競爭力長期優於南韓，受到國際資金快速移動衝擊，新台幣最近升貶波動劇烈，但相較於韓元，也大多維持動態穩定。
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