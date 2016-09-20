廣越獲UA認證 明年下半年投產
2016-09-20
〔記者陳柔蓁／台北報導〕台灣羽絨衣廠廣越（4438），是Adidas、Nike、Columbia等國際品牌認證的加工廠，製造實力雄厚，最近經UA認證通過，預估明年下半年投入生產；並持續佈局南向、西進，將以上下游垂直整合優勢，防守門檻高、取代性低的羽絨衣市場大餅。
廣越集團佈局南向、西進，目前於越南及中國設有三個主要加工廠、共305條生產線，月產能達85萬件，呈現產能滿載狀態，未來將在越南前江與隆安擴廠，隆安廠預計2016年Q4可完成建廠，2017年初可投入生產。另外，廣越於中國沭陽100%轉投資尚弘羽絨公司，供應鴨毛及鵝毛原料，可穩定原料來源、價格及達到準確的客戶交貨期。
廣越近年來營收及獲利表現亮眼，近5年EPS皆超過7元，今年8月業績15.45億，月增48%，創下今年營收新高。
法人預估，在國際知名品牌市場逐漸回溫情形下，可望推升廣越9月份業績再創營收歷史新高，且明後年業績皆可望再回歸雙位數成長之步調。
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