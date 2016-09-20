光子源設施啟用 總統稱台灣之光
2016-09-20
〔記者洪友芳、洪美秀／新竹報導〕國家同步輻射研究中心昨舉行台灣有史以來最大型的光子源尖端實驗設施啟用典禮，蔡英文總統當場回應前中研院院長李遠哲「光子源缺戰鬥機，需政府經費支持」的請求，明確說「我聽懂了，也會支持，但要回家找行政院長商量」；她並肯定光子源未來將扮演台灣科技發展與經濟轉型的重要角色，堪稱是名副其實的「台灣之光」。
蔡總統昨在科技部長楊弘敦等人陪同下，赴國家同步研究輻射中心主持台灣光子源實驗設施啟用典禮，也是中心董事之一的李遠哲表示，國家同步輻射研究中心啟用台灣光子源設施，就像航空母艦要起飛了，他為台灣感到驕傲，但這艘船艦需要戰鬥機（指每條經費2到3億元的光束線），才能提升戰力，估航空母艦可承載44架飛機，昨啟用第一期僅7架，後續還有第二、第三期，希望政府能多支持及提撥經費，增加戰鬥機才能促進國際合作的戰力；總統蔡英文當場回應，「我聽懂了，也會支持，但要回家找行政院長商量。」
國家同步輻射中心主任果尚志表示，台灣光子源具備超高亮度、超微聚焦與高同調等特性，可在極短時間內透視奈米等級的三維結構，是非常優異的材料研究與開發工具，生技、半導體、綠能等產業都可應用。
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