日裁定蘋果補稅1.18億美元

2016-09-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管美國企業和官員持續施壓，歐盟競爭事務專員威斯塔格表示，除了蘋果，也將調查美國其他大型公司的避稅行為。而繼歐盟之後，日本東京國稅局也裁定蘋果須補稅120億日圓（約1.18億美元），認為日本iTunes有收入報告不實問題。

威斯塔格8月底裁定，愛爾蘭給予蘋果的稅務優惠措施為非法的國家補助，蘋果須向愛爾蘭補繳145億美元稅金和利息，引起蘋果和愛爾蘭政府不滿，均表示會提出上訴。美國財長路傑克更批評，此舉在本質上是搶走美國政府可能入庫的稅收。

威斯塔格週一將會晤路傑克、美國聯邦貿易委員會主席拉米瑞茲（Edith Ramirez）、聯邦參議院金融委員會主席海契和其他重量級國會議員，雙方勢必再就此一問題展開攻防。

而由美國185企業執行長組成的「企業圓桌會」，日前也聯名致函歐盟各會員國領袖，敦促他們推翻歐盟執委會對蘋果的裁決，指稱這項裁決將樹立歐盟各國無法控制稅務的先例，是「嚴重的自我傷害」。

對此，威斯塔格週一在推特上回應採訪指出，可能對「企業圓桌會」的美國企業避稅行為展開調查。

此外，東京國稅局表示，日本iTunes將獲得利潤中的很大一部份，直接轉移到愛爾蘭的另一部門，並未預繳20.42%的所得稅，因此裁定蘋果須補稅120億日圓。據了解，日本iTunes已經完成補繳。