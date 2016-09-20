預測美12月升息 高盛看空美元

2016-09-20

〔編譯王惠慧／綜合報導〕即便美國上週公布的消費者物價指數高於市場預期，高盛（Goldman Sachs）仍建議放空美元，主要因為在中長期內，美元兌10個主要國家及新興市場貨幣將走軟。另外，高盛也預測9月聯準會（FED）將按兵不動，12月可能升息。

高盛指出，上週五美國勞工部公布8月消費者物價指數（CPI）較前月上升0.2%，為今年2月以來最大漲幅，顯示通膨成長速度超越原先預期，推動了美元上漲，可能使得聯準會放棄在本週對基準利率做出調整。

高盛更下調美元兌日圓的投資收益預測，表示此舉與日本央行本週的政策會議結果有關，該機構認為，會議結果將「不樂觀」。上週避險基金和一些投機的投資人削減美元多頭部位，使得週一美元兌主要國家貨幣皆下跌。

高盛在寫給投資人的報告中表示，「在中長期內，美元兌10個主要國家和新興市場貨幣將走軟，我們預計今年9月聯準會將不會採取行動，但聯準會也將暗示，年內將有可能升息」。高盛認為，緊縮的腳步將比早先聯準會預期的更慢。

追蹤美元兌10種主要貨幣的彭博美元指數下跌0.22%至95.895美元；路透報導，在8月CPI公布後，美元兌一籃子主要貨幣漲至2週以來新高。

芝加哥商品交易所聯邦利率期貨價格（FedWatch）顯示，市場預期聯準會在12月升息的機率已提高至55%，相較CPI數據公布前，此一概率只有47%。另外，預期聯準會9月會升息的機率則更低，只有12%。