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長榮航Q3營運成長 Q4樂觀

2016-09-20

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）總經理陳憲弘表示，7、8月表現不錯，平均載客率約80-85%，預期第3季營運可望優於第2季，第4季在油價平穩下，審慎樂觀。

長榮航7、8月營收270.01億元，年增7.5%，陳憲弘表示，9月因暑假已過，客運會較7、8月淡一點，不過整體來說，第3季營運會優於第2季。長榮航第2季營收344.67億元。

中客限縮對長榮航影響有限，陳憲弘指出，因應中客限縮，已採取相關因應措施，例如將大飛機轉換小飛機，或是縮班等方式因應。之前兩岸航線佔整體營收約12-13%，目前約10-11%。

至於華航（2610）以及國泰航空都放寬行李限制，陳憲弘表示，目前也在研議中。

陳憲弘指出，在油價持穩，長榮航11月將新增台北─芝加哥新航線，以及12月的耶誕旺季，且不排除出現南韓韓進海運破產後，海運轉空運的商機，因此對於第4季營運審慎樂觀。

長榮航空昨日與國泰世華發行「國泰世華長榮航空聯名卡」，陳憲弘表示，希望第1年有10萬人申辦開卡，未來希望搶下30%市占率。

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