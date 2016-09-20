Apple Watch 2拉貨 廣達獲外資追捧
2016-09-20
〔記者卓怡君／台北報導〕英特爾宣布調高財測，令低迷多時的電腦產業為之振奮，其中廣達（2382）除了既有NB之外，蘋果Apple Watch 2將自本月起拉貨，外界傳出蘋果追加訂貨的好消息，多家外資陸續喊買廣達，廣達昨日股價放量大漲5.7%，創下8月除息以來新高，迎接遲來的填息行情。
「一顆蘋果救台灣」，台股昨日在蘋概股全面發動下，大漲逾250點，廣達雖不是蘋果手機供應商，但搭上蘋果Apple Watch 2獨家代工題材，以及英特爾調高財測的利多激勵，吸引外資回補，昨日外資大動作買超廣達逾5000張。
廣達是蘋果Apple Watch 2與Macbook獨家代工商，蘋果Apple Watch 2預計在本月起陸續拉貨，可望推升廣達營收出現明顯成長，去年廣達因Apple Watch大量拉貨，單月營收衝上千億元大關，未來有機會隨著Apple Watch 2熱賣，營收再攀高峰。廣達內部預估，下半年表現優於上半年，下半年可望較上半年成長10%左右。
近來外資對於廣達看法也開始翻多，尤其英特爾宣布上修財測，罕見看好電腦市場表現，為NB相關族群帶來久違的好消息，仁寶（2324）、緯創（3231）昨日股價表現亦不俗。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： Apple Watch
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 美爆炸案阿富汗裔嫌犯 與警方交火被捕
- 夫酸「送兩粒」 檳榔西施告家暴
- 芬妮．克拉瑪基朗來台獨奏會
- 「小胖」再湊2個8 挑戰年度3獎項
- 《觀察筆記》匪夷所思
- 北市3成女性 6年未做抹片
- 〈愛讀書〉《旋轉門》
- Sony新機王 XZ防水嗆蘋果
- 藍8縣市長集體赴中 國台辦一手策畫
- 紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
- 里埔籃城社區 武術稻草人迎賓
- 逼車害人撞死 殺人罪起訴
- 高屏溪濁度高 水公司將擴、增建3淨水場
- 颱風後急復原 高雄公開賽今開打
- 竊漂流木 連查獲3起
- 方大同新歌 致敬無名英雄
- 國家隊「52號」不退休 等鋒砲當教練時穿
- 《第68屆艾美獎》 「冰與火」38創紀錄 喜劇女王「副人」5封后
- 首長風災出國 議員痛斥不應該
- 江蕙封麥DVD月底問世 獨留歌神「音」姿
- 《健康充電站》口腔照護講座
- 萬兩黃金打造 湧蓮寺觀音開放參拜
- HBL》唐維傑赴美取經 富邦金援
- 國民恐怖打線 「迎接」殷仔復出
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ROC passport ranked 29 in index for ease of travel
- 〈植物大觀園〉水果王國 台灣尚讚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipower workers protest energy liberalization plan
- 警和單親媽通姦 妻原諒不起訴
- 中資財團砸2332億 租墨爾本港50年
- 《第68屆艾美獎》希德斯頓戲王成空 頒獎給自己人
- 東南亞「殺手霾」 恐害10萬人早死
- 曾之喬戰金鐘怕餓到 揪邱澤柯佳嬿偷渡
- 萌神挺愛妻 現身賽車場
- 巴黎恐攻假警報 又是未成年人涉嫌
- 帕運落幕 我摘1銀1銅
- 驚見路邊車震…怒父教訓兒 路人報警
- 加大通學步道 縣立苑高將內縮圍牆
- 優閒度假甜如蜜─泰國普吉蜜月島
- 基市家庭可支配所得創20年新高 民眾無感
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：Apple Watch 2拉貨 廣達獲外資追捧
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分