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Apple Watch 2拉貨 廣達獲外資追捧

2016-09-20

〔記者卓怡君／台北報導〕英特爾宣布調高財測，令低迷多時的電腦產業為之振奮，其中廣達（2382）除了既有NB之外，蘋果Apple Watch 2將自本月起拉貨，外界傳出蘋果追加訂貨的好消息，多家外資陸續喊買廣達，廣達昨日股價放量大漲5.7%，創下8月除息以來新高，迎接遲來的填息行情。

「一顆蘋果救台灣」，台股昨日在蘋概股全面發動下，大漲逾250點，廣達雖不是蘋果手機供應商，但搭上蘋果Apple Watch 2獨家代工題材，以及英特爾調高財測的利多激勵，吸引外資回補，昨日外資大動作買超廣達逾5000張。

廣達是蘋果Apple Watch 2與Macbook獨家代工商，蘋果Apple Watch 2預計在本月起陸續拉貨，可望推升廣達營收出現明顯成長，去年廣達因Apple Watch大量拉貨，單月營收衝上千億元大關，未來有機會隨著Apple Watch 2熱賣，營收再攀高峰。廣達內部預估，下半年表現優於上半年，下半年可望較上半年成長10%左右。

近來外資對於廣達看法也開始翻多，尤其英特爾宣布上修財測，罕見看好電腦市場表現，為NB相關族群帶來久違的好消息，仁寶（2324）、緯創（3231）昨日股價表現亦不俗。

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