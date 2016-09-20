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颱風重建題材 盛餘、燁輝業績走高

2016-09-20

〔記者羅倩宜／台北報導〕南台灣遭受馬勒卡颱風重創，不少屋頂被掀翻，使用的都是鍍鋅鋼板，可望掀起一波重建題材。鍍鋅鋼廠盛餘（2029）、燁輝（2023）可望受惠，表現在未來1個月業績上。中鋼熱浸鍍鋅產線因風災小幅受損，已於上週全數修復完畢，僅小部分出貨延遲1週。

馬勒卡颱風造成高雄、屏東兩地災損，除前鎮貨櫃廠受創嚴重，各地招牌、鐵皮屋也被吹壞；尤其不少屋頂是使用鍍鋅鋼板，未來1個月將陸續展開修復。包括招牌使用的C型鋼及屋頂板材，上游供應商為單軋鋼廠盛餘、燁輝。

盛餘的鍍鋅鋼板在國內市場已建立品牌知名度，屋頂及牆板均會採用；燁輝雖未強打品牌，但使用量更高。兩家廠商均採經銷商制，據了解，每逢颱風過後，經銷商回報下游鐵窗屋頂修繕廠的訂單接不完，師傅每天只能睡4、5個小時。

燁輝上半年營收獲利優於預期，每股稅後盈餘0.6元，雖有美國反傾銷稅提高的利空，不過7、8月營收均較去年同期提高，其中8月份業績來到49.26億元，較去年同期大增20.29%。南台灣風災帶來的重建需求，預料可再小幅提升未來1、2個月營收。

中鋼（2002）也受馬勒卡颱風波及，14日中午強風連續吹3個小時，導致熱浸鍍鋅廠房屋頂被吹壞，衝擊小部份工具機用料生產，延遲交貨1週。所幸已迅速修復，目前出貨全數恢復正常。 盛餘、燁輝的鍍鋅鋼板，上游材料來自中鋼，是否帶動中鋼業績成長？中鋼業務副總劉季剛表示，颱風雖導致南部災情，但建材用量占中鋼比較不大，且下游客戶均有準備庫存，業績走高應不明顯。

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