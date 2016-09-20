國產進口休旅車競逐 接單上衝

2016-09-20

〔記者楊雅民／台北報導〕車市吹寒風，休旅車市場在進口和國產休旅車相互尬車帶動下，銷售量逆勢成長，福斯Tiguan和現代Tucson接單量皆超標，台灣本田（Honda）也將於10月引進日本熱賣的HR-V跑旅搶市。

福斯汽車（Volkswagen）熱銷的中小型運動休旅車Tiguan第2代上週正式登台，以入門的Tiguan 280 TSI Trendline車型比較，台灣建議售價為108.8萬元，德國同樣車型售價為歐元3萬2219元（約台幣115萬元），價差約6萬元；頂級的400 TDI R-Line車型，台灣建議售價為156.8萬元，德國同車型售價約台幣179萬元，價差達約22萬元。 台灣福斯汽車總裁霍班德表示，未上市前短短1個月，預接單就衝到800張，上週正式上市後，接單量已衝破1000張，歐洲顧客現在訂車甚至要等待6個月的交期。

三陽旗下南陽代理的All New Tucson上市短短2個多月，目前掛牌數也已衝破2200輛，尚未交車的汽車款和柴油款訂單分別達120張和近100張。

該品牌9月起也新增推出Tucson柴油魅力款，喊出國產唯一百萬車價內的柴油休旅車款，以高CP值，迎戰休旅車紅海市場，預估將帶動Tucson一年銷售目標逾6000輛。