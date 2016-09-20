《台股青紅燈》懷念賈伯斯

2016-09-20

蘋果（Apple）股價在iPhone 7發表前後，市場是一片看衰，拜主要競爭對手的三星Galaxy Note 7身陷電池自燃風暴，及死忠果粉追捧，i7預購竟創下較6s多出4倍的驚人紀錄。i7銷售跌破投資市場一票專家的眼鏡，只能說是天時地利，恐無法歸功執行長庫克，果粉最懷念的還是賈伯斯。

嚴格來說，從創新角度來看，i7並沒有突破性的新科技，只是優化及提升前一代性能，還有就是用曜石黑、霧面黑取代太空灰，行銷手法較像是時尚精品品牌。

從廣告行銷與研發支出來看，蘋果的行銷支出僅三星的三分之一，研發經費占銷售額比重還不如中國華為來得高；但果粉的死忠程度卻遠高於其它品牌，讓蘋果可從iPhone生態系統中撈進大筆鈔票。

這當然都得歸功於賈伯斯，只有他對品味與創新的堅持，才能將內部組件幾乎大同小異的電子產品，賣成時尚精品，價格硬是高出其它品牌一大截；果粉對iPhone歷代產品的追捧，就如同貴婦追逐換季時尚新品一樣。

庫克是個生產專家，對提升供應鏈效率及降低成本，當然比賈伯斯強多了；投資市場專家這次對i7多看走眼，應該只考慮到庫克因素，沒想到賈伯斯這塊神主牌。

（費特曼）