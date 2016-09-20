中低階手機面板價揚 彩晶、華映Q3獲利佳
〔記者陳梅英／台北報導〕大尺寸面板尤其是電視面板連續2個月大漲後，中低階智慧型手機面板如4吋WVGA及4.5吋FWVGA報價也在9月衝上歷史新高，單月漲幅超過5成，TrendForce旗下光電事業處WitsView預估，第4季低階智慧型手機面板價格仍有望獲得支撐。
其中，彩晶（6116）是台廠僅存仍生產WVGA及FWVGA等低解析度面板等，預估也是這波低解析度面板報價走揚的最大受惠者。至於在中階智慧型手機面板上，5吋HD持續缺貨，對華映（2475）、群創（3481）第3季獲利改善也有助益。
WitsView指出，低階智慧型手機面板原本已經被打入冷宮，然而，各家品牌的高階智慧型手機今年陸續遭遇創新不足、產品定位不清，甚至還出現嚴重品質瑕疵問題，部分品牌客戶轉而增強中低階智慧型手機面板出貨，使得原本毛利不佳的低階智慧型手機面板重獲重視，成為品牌廠維持出貨動能利器。
目前WVGA及FWVGA等低解析度面板僅剩下台廠彩晶、中國的深超、龍騰光電維持較大規模產量供應。在供給相對有限，低解析度面板價格9月來到歷史新高，4吋WVGA及4.5吋FWVGA漲幅紛紛超過50%。此外，因中階智慧型手機面板如5吋HD面板持續缺貨，華南地區的白牌客戶紛紛以5吋FWVGA取代HD，也造成FWVGA價格居高不下。同時功能型手機用面板價格也順勢上漲，2.4吋QVGA面板9月報價已超過1.5美元。
然而，中國面板廠京東方及中電熊貓旗下8.5代線已磨刀霍霍，準備生產小尺寸智慧型手機面板，雖然5吋及5.5吋HD面板在9月已有漲價30%的聲浪傳出，但目前市場仍呈現觀望態勢。
由於5吋在8.5代線的切割數是現行生產大宗的6代線的2倍以上，若中國8.5代線明年順利量產HD手機面板，將對市場帶來巨大衝擊，屆時若5吋HD供貨無虞，WitsView預估2017年第1季5吋HD面板恐面臨價格反轉的風險。
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標題：中低階手機面板價揚 彩晶、華映Q3獲利佳
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