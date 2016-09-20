iPhone需求強 台IT產業首見正成長

2016-09-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕日經新聞報導，台灣IT（資訊科技）產業出現了復甦的跡象，19家主要IT廠商8月營收年增5%，為10個月以來首見成長，主要受惠於市場對蘋果新iPhone手機的需求強勁。但報導也說，台灣IT產業能否持續維持強勁復甦仍有待觀察。

台灣19家主要IT廠商8月合計營收達8590億台幣，有10家的營收較去年同期增加，優於7月的5家。

由於蘋果iPhone銷售下滑，加上中國經濟成長放緩，先前台灣IT產業一度陷入歷史性谷底，如今終於迎來了曙光。

全球最大晶圓代工業者台積電（2330）8月營收成長40.7%達943億台幣，創史上單月最高，主要因為向iPhone 7獨家供貨A10晶片。

在19家IT廠商中，涉足半導體業務的5家廠商8月營收合計成長28.6%，表現相當強勁。專注於IC設計和開發的聯發科（2454），因向中低價位智慧型手機的供貨增加，營收成長36.1%。封裝測試業者日月光（2311）8月營收也成長4.3%。

新興市場需求大 面板翻身

從事電子代工服務的4家廠商8月合計營收成長1.7%，為6個月以來首見成長。為蘋果組裝iPhone 7的鴻海（2317），8月營收成長6.8%達3126億台幣，該公司對蘋果的供貨占營收的50%以上。同樣為蘋果組裝iPhone 7的和碩（4938），8月營收也成長9%。

因受中國同業低價競爭而陷入營運困境的面板廠商也出現復甦跡象。友達（2409）和群創（3481）8月營收合計下滑7.3%，但降幅為連續第5個月縮小，且為17個月以來跌幅首度小於10%，主要因為新興市場對高畫質電視的需求擴大。