BIS警告 中國3年內恐爆金融危機

2016-09-20

〔編譯王惠慧／綜合報導〕國際清算銀行（BIS）發出警告，中國的信用貸款過度成長，很可能在3年內爆發銀行業的金融危機，且該機構估計，中國的債負比率（debt-service Ratio）達5.4%，顯現了中國經濟的潛在憂患。

信貸過多 債負比率達5.4%

國際清算銀行對中國金融市場過熱的情形提早提出警告，指出中國信用貸款對國內生產毛額的缺口（credit-to-GDP gap），在今年第1季已達30.1%，居全球之冠。

國際清算銀行表示，此一信貸缺口指標超過10%，即顯示金融危機很可能「在3年內發生」。該機構指出，中國信貸對國內生產毛額的缺口，大幅超越第2高的加拿大（佔12.1%）和其他國際清算銀行評估的國家。

中國自金融危機後經濟持續成長，債務扮演了關鍵性的角色。去年中國債務佔GDP 255%，路透報導，此一數據在2年前為220%，2年間的增長主要和企業借貸激增有關，不過，國際清算銀行預期，按此成長速度，到了2020年將增長至300%。

國際清算銀行計算中國的債負比率，即外債衍生的本金、利息支出，占商品與服務出口值的比率達5.4%，為中國經濟的潛在憂患。而由於借款人償債能力有限，也使得違約風險增高，更有分析師指出，中國銀行的資本實力將因此減弱，政府可能需要注入千億美元的資金，才能使銀行重新振作。

房地產借貸 盛況空前

路透報導指出，由於抵押貸款的強勁需求，中國8月份銀行借貸較前月增加了逾1倍之多，而中國的主要銀行借錢給購房者和房地產開發商的盛況空前，超越金融危機以來任何一個時間點。

瑞銀集團分析師指出：「儘管中國圍繞在債務憂患之中，也並未預期到銀行的金融危機可能很快就會發生。」分析師認為，中國國內儲蓄率高，資本市場不發達，銀行和許多借款人面對相對封閉的銀行帳戶和國營銀行，將難逃現今的借貸循環。