書劍集》游資充斥的警示燈

2016-09-19

◎歐陽書劍

全球經濟景氣不振，主要央行的貨幣政策持續寬鬆，熱錢遊蹤雖未引起激烈爭論，卻反而顯示游資充斥已到了另一階段，一樣在閒置和投資間，尋找有利可圖的機會，只是在總體意義上來說，現在到處都是錢。

主計總處國情統計通報引用金管會資料顯示，二○一六年七月本國銀行存放比降至十年新低，僅有七十二．五％，存款餘額約卅五兆元，放款餘額廿五兆元左右，存款比放款多了九．六兆元，再創下新高；而上市櫃公司的現金部位在二○一六年六月底也有八．八兆元，市場及企業都充斥閒置資金。

銀行放款保守、企業投資意願低落並不令人意外，但是閒置資金之龐大，卻令人無法不加正視。銀行存放款差距在二○○六年約為四兆元，僅略高於當年國內生產毛額（ＧＤＰ）的三成，而此一差距在二○一五年底高達九兆元，已是ＧＤＰ的五十五％，並仍成長中，相對於經濟規模的有限增加，更難消化。

大企業手上不乏現金，但購買不動產與廠房設備支出占期末現金比率也逐步下滑，由二○一二年底的廿一．三％已降至二○一五年底十六．四％，二○一六年繼續滑落，前半年累計支出占比由二○一五年上半年之七．七％降至七．五％。廠房設備投資攸關企業主對未來景氣的判斷，顯示實際經營者對景氣仍有疑慮，國發會的景氣領先指標在年初就觸底，但在實體經濟上並未落實，若無有效策略，並非短期就能回春。

經濟金融機構有導引資金流向的功能，從過去十年本國銀行的資產負債表可以發現，隨著總資產由廿八兆元，增加到超過四十四兆元，放款成長速度相對較慢，但帳上現金及存放同業所占比例改變也不大，反而是股票、債券等金融資產增加比例最高。銀行自尋開源之道，自然是因應經濟金融情勢的轉變，顯然低利率逼出的閒置資金，有更曲折走向。

在全球央行拚命寬鬆貨幣政策以提振需求的低利時代，資產配置容易向二個方向傾斜，一是為了保本而過度保守，另外就是為了獲利而過度冒險。銀行的資產變動，就反映了一部分現象，因為放款利率太低，任何壞帳都可能造成放款獲利明顯下降，所以反而更為謹慎，不輕易放款；而多餘資金除了進到中央銀行成為超額準備，也只能在資本市場尋求獲利標的。

經濟長期走緩，使得市場均衡利率持續下降，中央銀行必須以更低的政策利率提振景氣；若資金無處宣洩，為尋找獲利機會，自然前往資本市場推高股價、房價及其他金融資產。這些市場價格的上揚，未來若無經濟基本面的改善支撐，則在資金潮退去時將會重挫，反而成為災難。

問題因此還是回到投資機會。經濟要能成長，實體獲利、所得增加，均衡利率提高，如此才可使金融市場恢復常軌。貨幣寬鬆營造了低利環境，不過必須有點火的觸媒，擴大財政支出是一個方法，但若政府想要撙節開支，至少要幫企業尋找開源的方向與標的，以填補政府資金缺口。

游資充斥的警示燈再度亮起，五大創新產業計畫已經展開，不管是否得當，速度應該加快，只是改善經濟並非僅在產業面，其他軟硬體設施，也應有比較恢宏的架構，才能導引游資方向；至於賦稅改革可不要改錯方向，有一些只利於大資本家的減稅措施，對長期經濟健全發展並沒什麼用處。