說明樂陞案 中信銀︰已善盡認識客戶程序
2016-09-19
〔記者李靚慧／台北報導〕中信銀昨日打破沉默對樂陞案提出說明，指公開收購有別於證券集中市場交易，中信銀及中信證均未替百尺竿頭辦理證券承銷，也未出具證券承銷商的評估報告，更非依「公開收購說明書應行記載事項準則」於公開收購說明書上簽章負責的單位，在樂陞案中自然不用負協助籌措交割款項或擔保付款的責任。
中信銀今天在媒體購買廣告聲明，強調已善盡「認識客戶」的程序，中信證承辦人於五月十七日親赴日本東京向樫埜由昭確認其公開收購計畫，並陸續取得境外投資人注入二．三億美元資金的架構圖、境外投資人總額達二．三億美元的銀行存款證明，以及該等投資人簽訂的投資協議等資料，足以合理知悉百尺竿頭支應交割所需的資金安排。百尺竿頭即於五月卅一日宣布公開以每股一二八元收購樂陞。
中信銀於八月十九日（公開收購期間屆滿日）確認未收到百尺竿頭母公司匯入款項後，百尺竿頭委任律師來函指收購日期將延至卅一日，中信銀自八月廿四日起即積極催促百尺竿頭，請該公司同意：若款項未匯入則將股票返還給應賣人。這中間過程有向金管會報備並取得同意。
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