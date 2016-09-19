年底建4架離岸風機 達標不易

2016-09-19

〔記者林筑涵、黃佩君／台北報導〕新政府喊出「二○二五年再生能源發電占比廿％」，其中離岸風力發電要從無到有，目標發電量需達三百萬瓩；依據能源局規劃，示範風場中的福海、海洋各有兩架風機將於今年底豎立在外海，然而，卻傳出可能僅剩一半的窘境。

福海風力設置於彰化縣芳苑鄉外海，海洋風力則在苗栗竹南外海，其中福海風力多次面臨彰化區漁會抗爭，至今仍無具體協商結果。

國內並未具備風機建造技術，須借用外商經驗和能力，上緯企業旗下海洋風力發電公司與西門子合作，於六月開始施工，打算年底商轉兩架風機。但據外媒報導，海洋風電因設備因素，風機工作船無法順利施工，導致工程多次延宕。

能源局坦言，海洋風電兩架風機的確有些問題，但現階段已進入施工，問題希望能盡快解決，預計一、兩個月內，在東北季風來前架起來；能源局強調，「今年海洋這兩架一定會有的，他們只差施工」。

同樣規劃年底完工、隸屬永傳能源的福海風力發電計畫，則因漁業權問題「卡住」，傳出有意遞交延遲申請。對此，能源局說明，漁業權爭議一直沒有突破，已請行政院能源減碳辦公室以及漁業署協助解決，當然希望今年可以如期解決。

漁業權未突破 芳苑兩架恐延遲

然而，根據「風力發電離岸系統示範獎勵辦法」，受獎勵人因不可抗拒因素，應於期限九十日前向中央主管機關申請展延，也就是說，九月底前將是遞交延遲申請的大限。據消息透露，永傳已遞出申請等待核准，對此，能源局僅表示，「還在努力，希望不要再延」，永傳方面則遲至截稿，未發表回應。