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經濟發展 須兼顧分配正義

2016-09-19

記者鄭琪芳／特稿

近幾年「分配不正義」、「世代不正義」的問題益發嚴重，當有錢人豪宅一戶一戶買，不少人卻連租屋都成問題；當退休軍公教平均月領五至七萬元，許多人就算超時工作也只能月入二、三萬元。馬政府執政八年，台灣陷入勞工低薪化、青年貧窮化的困境；新政府若無法兼顧經濟發展與分配問題，恐怕也會逐漸失去民心。

根據主計總處調查，自二○○七年至二○一五年，國內所得最低廿％家庭已連續九年「入不敷出」，平均每月可支配所得不到二．七萬元。此外，青年所得收入持續倒退，去年四十歲以下所得收入者，平均年所得倒退十七年至十九年。

另外，一九九六年受僱人員報酬占ＧＤＰ超過五十％，營業盈餘約占卅一％；但二○一四年受僱人員報酬占比降至四十三．八六％，營業盈餘占比則上升至卅四．六二％。相較之下，南韓、德國及美國等受僱人員報酬占比在五十五％以上，日本、英國更超過六十％，都遠高於台灣。

各項數據均顯示，國內低薪問題嚴重、分配不均持續惡化，雖然此現象並非單一因素造成，但產業結構問題確實是主因。台灣企業習慣依賴中國的低生產成本，因而錯失產業轉型、升級的動力及時機，許多企業即使獲利成長，加薪幅度也相當有限，也不增加國內投資，而是繼續擴大海外生產線。

因此，新政府除了振興經濟之外，也不能忽視分配問題，必須兌現改革承諾，包括經濟結構改革、年金改革等；雖然改革過程中難免引發反彈，但多數民眾仍是支持改革的，新政府不應因少數人的不滿而卻步，應堅持改革承諾，為台灣找回「分配正義」、「世代正義」。

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