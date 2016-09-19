8縣市月支出破2萬 北市2.7萬最高

2016-09-19

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國內低薪問題未改善，生活開銷卻愈來愈大。行政院主計總處調查，去年全台平均每人每月消費支出首度突破二萬元，以台北市平均二．七萬元最高，新竹市二．四萬元次之，宜蘭縣、基隆市、新竹縣、高雄市、台中市、新北市都超過二萬元；在這些縣市，月入二、三萬元的「青貧族」、「窮忙族」，連養活自己都很困難，更別說養家了。

主計總處官員說明，消費支出包括食物、衣著、房租、水電、交通、通訊、醫療、教育等支出，也就是一般民眾日常生活開銷。各縣市消費支出的差異，主要受所得、地域性消費習慣等影響；至於物價變化趨勢則是差不多，但都會區物價相對較高。

根據主計總處資料，二○一五年全台平均每人每月可支配所得（所得總額扣除稅費、利息等非消費支出）二萬五九三八元，較二○一四年增加六二五元；平均每人每月消費支出二萬○四二一元，增加四四三元。

各縣市中，有八個縣市平均每人每月消費支出超過兩萬元，台北市二萬七二一六元最高，增加二一二元；新竹市二萬四三一三元居次，減少一三八六元；宜蘭縣二萬一六六八元排名第三，增加二二六○元；基隆市二萬一三九六元排名第四，增加七八八元；新竹縣二萬一一九三元排名第五，減少三一九元。

至於開銷較低的縣市，台東縣平均每人每月消費支出一萬四二六七元最低，減少一六九○元；雲林縣一萬五一八三元次低，增加廿四元；澎湖縣一萬五二四九元倒數第三，減少一九七七元。