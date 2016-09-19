哈佛商學院報告 美政治僵局 拖累經濟

2016-09-19

編譯王惠慧／特譯

哈佛商學院（Harvard Business School）發表報告指出，美國政治癱瘓的局面，正是經濟競爭力的最大威脅。作者之一的哈佛商學院教授波特（Michael Porter）更指出，美國競爭力正處於幾個世代以來的最糟情況。

哈佛商學院發表第5期美國競爭力報告，評估商業領袖及一般大眾對美國政策改變的看法，如企業所得稅和移民政策等改革，將如何影響美國競爭力。

數據顯示，美國經濟在1990年代達到巔峰後不斷下滑，近年來，年均成長率1.6%，小於1940年代以來的任何一次經濟復甦反彈力道。研究報告指稱，接受調查的人顯得悲觀，有半數認為在未來3年內，美國經濟將面臨更大衰退，而僅有30%認為經濟將會改善。

過去許多研究報告以金融危機帶來的影響，來解釋近來美國經濟的表現，然而，該報告指稱，美國面臨的將是更長期的結構性挑戰。報告中指出，造成此一局面主要原因是複雜的企業稅賦政策，以及弱化的義務與社會教育、基礎建設、政治及醫療保健系統。

報告中直指政治癱瘓為美國的最大威脅，聯邦政府一直未能有效與一般大眾描述並溝通上述問題，「許多美國人都意識到，美國政治已陷入僵局，但不知道為何產生僵局，也不知道該如何打破」。

波特接受財經媒體「CNBC」訪問時表示，由於川普與希拉蕊兩名總統候選人的政治計畫不夠明確，該份報告沒有算入兩人對美國競爭力的潛在影響。波特說，「他們的政策如此分散且容易更改，我們很難理解他們的策略」。

由於美國已經進入「政治癱瘓的時代」，聯邦政府對於最關鍵的政治措施方面，沒有取得實質進展，因此在過去十年、甚至是更長的時間裡，無法恢復美國的競爭力。美國在提升競爭力方面缺乏關鍵措施，使得小型企業深受其害，最終結果導致未能促進整個美國的繁榮。

該報告指稱，「分裂和黨派」已為美國經濟增添相當大的不確定性，而在此議題上，一般大眾持續被混淆。報告其中一名作者、哈佛商學院教授Mihir Desai表示，政治癱瘓的其中一個影響，顯現在自我毀滅的稅收政策上。

美國民主黨和共和黨對於企業稅的態度莫衷一是，而美國企業更爭先前往海外投資，或接受海外資金併購，以保護他們的利潤不致被課稅。

彭博報導，許多美國公司透過轉換公司部分或整體為投資信託或合夥關係，利用合夥企業的「穿透（pass-through）」性質，選擇將合夥企業的損益歸屬個人負擔，即不再是公司所得稅的課稅主體。Mihir Desai表示，這些公司有超過一半以上的收入透過上述模式產生。