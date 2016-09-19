遇瓶頸 Google自駕車跑不動

2016-09-19

編譯盧永山／特譯

彭博報導，繼蘋果自駕車計畫喊停後，領先車商和其他科技業者啟動自駕車計畫的搜尋引擎巨擘Google，現在也遭遇瓶頸，不僅研發人員紛紛離職，更遭其他業者迎頭趕上。

研發人員紛紛離職

報導說，操盤Google自駕車計畫的機器人專家厄姆森（Chris Urmson）過去曾說，在2019年他兒子成年後，自駕車技術將到達成熟可上路的階段，屆時他兒子就可以不必考駕照。但今年8月初，厄姆森離開Google X實驗室的自駕車研發團隊，其他資深技術專家也紛紛離開，使得Google迄今仍無法推出任何自動駕駛服務。

不願具名的Google自駕車計畫前成員和熟悉情況的人士指出，過去Google被外界視為在自駕車計畫尚領先群雄，卻因野心太大，不像其他業者那麼務實，導致計畫進展緩慢，已失去先行者優勢。

Strategy Analytics全球汽車業務副主管藍托特（Roger Lanctot）表示：「Google需要合作夥伴、銷售團隊和策略。」Google是在2009年啟動自駕車計畫，比其他車商和科技業者早很多。但由麻省理工學院研究人員創立的新公司nuTonomy，今年8月下旬在新加坡推出自動駕駛計程車車隊的線上叫車服務，同時也是全球首個提供上路載客服務的無人車車隊，Google並未參與這個實驗。成立於2009年的優步（Uber），將與富豪汽車共同開發自駕車，預計2017年上路實驗。

Google已在公路上測試其自駕車180萬英里，希望讓軟體能更完美，得以因應雪地駕駛等困難情境。特斯拉已在逾7萬輛電動汽車提供部分自動駕駛服務，而由前Google自駕車計畫成員設立的Otto公司，正在研發於高速公路行駛的卡車自動駕駛系統，技術難度比Google面臨的較低，而優步今年7月已收購Otto。

Speak With Me公司執行長鍾尼加（Ajay Juneja）表示：「Google的自駕車系統仍有缺點，也缺乏走向市場的明確路徑。因此，現在他們要如何轉移技術呢？」Speak With Me提供汽車、手錶和其他連接設備聲音辨識和相關技術。

推新技術趨於謹慎

這是Google將研究計畫轉為獲利事業所面臨的挑戰之一。知情人士指出，在可上網的穿戴式裝置Google Glass失敗後，該公司對於提早推出新技術已趨於謹慎。而Google財務長波拉特（Ruth Porat）先前表示，希望看到更明確的獲利途徑，才會編列更多研發或擴張預算，這也使得Google推出新研發計畫的門檻變得更高。

Google自駕車計畫的最大阻力，也許是該公司的野心太大。Google希望透過全自動駕駛，達到運輸革命化的目標，因此所使用的軟體必須徹底地訓練，以因應各種可能的突發狀況。此外，鍾尼加表示，目前市面上已有很好的技術可讓自駕車上路，而非讓自駕車更完美，這幫助優步、戴姆勒集團旗下的賓士汽車、特斯拉、富豪汽車能趕上Google。

摩根士丹利分析師最近在一份報告指出，優步的自動叫車服務連結司機和乘客的智慧手機，可產生大量駕駛資訊，這是快速訓練人工智慧軟體，引導自駕車所需的必要元素。

Google自駕車計畫前成員指出，特斯拉目前有數千輛可上網的汽車在路上趴趴走，也擁有類似資訊優勢。

Google自駕車計畫前成員和熟悉情況的人士指出，進展緩慢已導致Google自駕車計畫的部分成員感到挫折，更因後進者所取得的優勢而加劇。