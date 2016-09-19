王永慶是和成的貴人
記者張慧雯／專題報導
每家公司推出新產品時都戰戰兢兢，和成也不可能一路順遂，神奇的是，幾次面臨危機時，台塑集團創辦人王永慶都正好化身為和成的貴人，只要有台灣經營之神「掛保證」，結果都能輕鬆過關。
有「和成首席超級推銷員」之稱的第二代掌門人—現任和成集團總裁邱俊榮，為了把產品推薦給各企業主，常常和營建業、大企業老闆見面，當時和成看好免治馬桶在日本普及率高達9成，決定自行研發，還特別邀請劉德華代言，一群小朋友唱「洗屁屁、洗屁屁，屁屁用水洗；前沖沖、後洗洗，不用擦屁屁，好乾淨唷！」廣告雖然讓人印象深刻，但「洗」代替「擦」的習慣畢竟不容易改，再加上價位仍比一般馬桶高，初期銷售不如預期。
為突破瓶頸邱俊榮挺身而出，他立刻送了一座免治馬桶給王永慶試用，王永慶用過後大為稱讚，逢人就推薦免治馬桶的優點，甚至台塑集團發放年終獎金與禮品時還自掏腰包，送員工一人一台免治馬桶，連台塑集團的長庚醫院、復健中心、養生村等都採用和成的免治馬桶，估計王永慶訂了幾萬座免治馬桶，堪稱和成免治馬桶的「大戶」。
另一次，邱俊榮認為台灣陶瓷產業要國際化，不惜斥資數億元引進世大薄陶板，但民國89年上市後遇到金融風暴，且陶板屬於高科技產品，製作成本較高，價格幾乎是傳統低價磁磚的5倍，初期銷售只能以「慘淡」形容。
而王永慶在91年親自到新竹湖口廠參觀世大薄陶板的生產線後，第二天立刻下了20萬平方公尺訂單，準備用在興建中的林口長庚醫院大樓內外牆，而這筆訂單相當於工廠5個月的產能，讓邱俊榮感動到差點掉下淚來，有了這筆訂單挹注，隔年香港海底隧道公司也採購了3萬5000平方公尺，接下來燦坤集團內湖總部大樓鮮黃色外牆也同樣採用陶板，靠著經營之神的「掛保證」，和成同樣順利打開陶板的銷售之門，如今，陶板技術更運用在廚具上，當時由「最美麗的歐巴桑」陳美鳳代言後，銷售成績更是扶搖直上。
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