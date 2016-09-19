和成點土成金 戰車防彈陶瓷也能作

2016-09-19

記者張慧雯／專題報導

「點土成金」這4個字用在和成集團再恰當也不過了！走過85個年頭，和成從民國初期的6人小窯廠變成數千人的跨國企業，而「HCG」品牌更站上世界舞台，躋身世界十大衛浴工廠之一。

無論是劉德華代言的和成馬桶、林志玲代言的智慧型超級馬桶、吳念真代言的免治馬桶座，每次廣告出擊都一點一滴奠定「本土馬桶王國」的地位。但事實上，和成賣的不只是馬桶，從馬桶出發擴及衛浴設備，更跨足廚具市場，和成董事長邱立堅驕傲地說，外界所不知道的是，高鐵目前全線的絕緣電片和供應給國防部做雲豹戰車的防彈裝備—「抗彈陶瓷」都是和成做的！

邱立堅是第三代掌舵者，他接手後認為傳統的陶瓷產業應轉向高精密陶瓷，防彈陶瓷、電動車碳纖維都是未來發展方向。他得意地指出，HCG的碳纖維複合材料，除具有高強度、耐疲勞、高剛性、導電佳及重量輕等優越性能，更是擁有金屬與高分子材料都無法匹敵的優勢；此外，在科技3C產品逐漸走向輕薄短小的趨勢下，相較於鋁鎂合金更輕、更強的碳纖維結構元件，也是3C機殼很不錯的選擇。

除碳纖維製成的輪圈、引擎蓋與3C周邊產品外，和成去年更推出無鉛水龍頭、生物光能水龍頭，朝高生物科技產品市場邁進；其中，生物光能水龍頭是在水龍頭使用出水時，利用水力發電機驅動LED發出紅光，照射進化級生物能材料，使生物能的功效透過光的傳導照射到肌膚，達到生物能的功效，能抗氧化、降低水中氯氣、增加血液循環、促進新陳代謝等優點。