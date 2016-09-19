〈熱門族群〉製鞋股價回檔 逢高建議減碼

2016-09-19

〔記者楊雅民／台北報導〕製鞋類股上週股價受到大盤影響，股價呈現回檔走勢，國泰證期顧問處表示，製鞋類股目前日、週線同步轉弱，建議股價逢高應站在減碼方向。

製鞋大廠豐泰（9910）前8月稅後淨利達30.95億元，年增17.8%，每股稅後盈餘4.63元，再寫新高，但受到新台幣兌美元匯率升值影響，自結8月合併營收48.27億元，年衰約4.62%，為過去33個月以來，單月營收年增率首度出現衰退數字。

三大法人自9日起連續5天累計賣超豐泰3094張，豐泰上週三收盤價為142元，一週股價跌幅逾1成。

寶成（9904） 8月自結合併營收為214.16億元，也較去年同期216.66億元減少1.2%；累計前8月合併營收為1834.75億元，較去年同期增加4.2%，仍創歷史新高。

在大盤一片下修聲中，三大法人8日起也同步從寶成提款，連續6天賣超寶成達1萬0224張，造成寶成一週股價跌幅也逾1成，上週三收在42.3元。

戶外功能鞋廠鈺齊-KY（9802）8月同樣受到新台幣兌美元匯率升值及客戶指定交期的影響，自結8月合併營收7.1億元、年減14.81%，累計前8月合併營收為62.77億元、年減3.08%。

鈺齊表示，今年拿下新品牌客戶包括UNDER ARMOUR、TOMS、KEEN等訂單，已正式進入量產階段，預計第4季開始依其指定交期陸續出貨，將為第4季營運帶來成長新動能。不過外資不買帳，從8月起連續賣超鈺齊股票累計達3054張，上週三鈺齊在收盤時，股價更被打入57元的跌停價。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，製鞋類股上週週K線收黑，且觀察週KD指標，目前維持下彎趨勢，顯示中期製鞋類股股價仍維持整理態勢。