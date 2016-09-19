〈熱門族群〉樺漢衝上500元大關 工業電腦比價效應起
2016-09-19
〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦族群營運增溫，但近期相關個股股價隨著大盤修正，亦跟著回檔，工業電腦龍頭研華（2395）創高後連日壓回；不過新漢（8234）因8月營收衝上歷史新高，股價跟著創高，工業電腦股王樺漢（6414）也站上500元大關。法人指出，工業電腦族群第3季與第4季營運不俗，加上股王樺漢衝上500元，有助於提升工業電腦族群本益比，未來將帶動一波比價效應。
新漢在中國工業4.0與網路安全流量兩大領域訂單成長推升下，自結8月合併營收5.71億元，月增17%，年增38.7%，創下單月歷史新高，帶動股價連日大漲，一度創下今年新高。
新漢去年布局新事業，今年開始展現成果，將重心聚焦在工業4.0、機器人、物聯網領域，除了與中國固高科技合作外，最近也和系統整合商深圳嘉熠精密合作，為電動車電池生產廠沃特瑪導入工業4.0解決方案，訂單陸續出貨為下半年營運增添成長動能。
研華8月合併營收35.81億元，年增15.64%，以北美以及北亞（日本、韓國為主）表現較為突出，其次則為歐洲與大中華地區；以事業群來看，應用電腦事業群、網路暨通訊設計製造服務事業群與工業自動化事業群成長較佳。
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