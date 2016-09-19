〈熱門族群〉又是中資鋼廠來亂 鋼鐵股9月冷颼颼

2016-09-19

〔記者羅倩宜／台北報導〕中國G20峰會結束，鋼廠恢復生產，寶鋼、鞍鋼均小幅調漲盤價；不過進入9月份，條鋼陣營的鋼筋上週跌價，板鋼下游的單軋廠需求不旺，甚至有汽車鋼板廠訂單較去年減2成。即將進入第4季鋼市傳統旺季，但大廠盤價似與市場偏離，對Q4中鋼開盤投下變數。

G20杭州峰會劃下句點，長江地區原本停產的鋼廠恢復生產，市場供給量雖有增加，但中秋前中國主要鋼廠並未受到供給多需求冷的影響，寶鋼及鞍鋼不約而同小幅調高10月份盤價，其中熱軋每噸漲100元，冷軋每噸漲150-200元。不過北部裁剪廠表示，中國報價僅供參考，無法反映目前市況，主要是中國鋼廠身負政策任務，若任意開跌，恐引發鋼市崩盤效應。鋼廠主管指出，進入9月份，鋼市冷颼颼，與往年狀況大異其趣。過去每到9月初，歐美訂單就會明顯增加，主要是下游如汽車、家電產品必須開始備料因應傳統耶誕旺季的出貨。

「但今年一直到中秋前，9月已過了快一半，訂單比往年掉了兩成」，業界人士認為，目前大型鋼廠開出的盤價，已與市場有所偏離。過去每年9月是裁剪廠出貨量最多月份，主要是剛脫離農曆7月且即將進入Q4旺季，今年景氣卻反常。

從中國熱軋上週流通行情來看，也印證景氣降溫。