〈熱門族群〉又是中資鋼廠來亂 鋼鐵股9月冷颼颼
2016-09-19
〔記者羅倩宜／台北報導〕中國G20峰會結束，鋼廠恢復生產，寶鋼、鞍鋼均小幅調漲盤價；不過進入9月份，條鋼陣營的鋼筋上週跌價，板鋼下游的單軋廠需求不旺，甚至有汽車鋼板廠訂單較去年減2成。即將進入第4季鋼市傳統旺季，但大廠盤價似與市場偏離，對Q4中鋼開盤投下變數。
G20杭州峰會劃下句點，長江地區原本停產的鋼廠恢復生產，市場供給量雖有增加，但中秋前中國主要鋼廠並未受到供給多需求冷的影響，寶鋼及鞍鋼不約而同小幅調高10月份盤價，其中熱軋每噸漲100元，冷軋每噸漲150-200元。不過北部裁剪廠表示，中國報價僅供參考，無法反映目前市況，主要是中國鋼廠身負政策任務，若任意開跌，恐引發鋼市崩盤效應。鋼廠主管指出，進入9月份，鋼市冷颼颼，與往年狀況大異其趣。過去每到9月初，歐美訂單就會明顯增加，主要是下游如汽車、家電產品必須開始備料因應傳統耶誕旺季的出貨。
「但今年一直到中秋前，9月已過了快一半，訂單比往年掉了兩成」，業界人士認為，目前大型鋼廠開出的盤價，已與市場有所偏離。過去每年9月是裁剪廠出貨量最多月份，主要是剛脫離農曆7月且即將進入Q4旺季，今年景氣卻反常。
從中國熱軋上週流通行情來看，也印證景氣降溫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 徐國勇換跑道 王鴻薇提醒這位律師當心
- 政院換將 徐國勇接發言人
- GD被駭親密照曝光 小松菜奈被痛譙
- 《中英對照讀新聞》 1 Long Neck, 4 Species 一樣的長脖子，卻是不同的4個物種
- 〈愛瘋迷〉貴婦人生 未必適合妳
- 颱風天救護 消防員遭醉漢推打
- 周興哲首唱2分鐘完售 揪媽媽開喝慶祝
- 王離／他的八月
- 俄國會大選出口民調：蒲亭陣營明顯獲勝
- 劈腿男苦行百里追愛 媽媽的眼淚喚醒他
- 日專家鎖定哮喘致病蛋白質 研究新療法
- 《雙颱亂秋節》野柳地質公園 4天連假休園3天
- 農損破8.5億 菜價小降 果價居高不下
- 否認言承旭、百億男 林志玲嘆「對的人」迷路
- 台東灌溉圳路受損 至少要修1週
- 本週汽柴油 調降0.2元
- 韓女自由行 謊報遭搶詐保險
- 北市府2億打造納骨塔 才4年外牆脫落
- 金門堵漏油／一週內除污 李應元︰救援無上限
- 龍千玉澳洲顧兒 狂燒5百萬
- 倉卒入法 全民遭殃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Thousands rally against power plant in Changhua
- 美明州持刀砍人案 可能是恐怖主義行為
- 要國民黨屈膝比想像中容易
- 東京，吃貨的美食天堂
- 自由共和國》吳介民／中國因素前沿研究系列之一～ 中國因素：作用力與反作用力
- 孩子流鼻血 不一定是火氣大
- 金門倒500萬株樹? 被疑「詐騙」
- 2菜籃族 捧1800萬給假檢
- 颱風走了秋天來了 早晚有涼意
- 3車追撞 酒駕車起火1危
- 鏗鏘集》央視．老兵．「小台獨」
- 建仔還想拚 將返「魔法學校」練功
- 不滿太慢開門？ 騎代步車狠撞北捷站長
- 陪友人釣魚... 男遭浪打落海不治
- 自由共和國》郝明義／ 林全要面對經濟部的問題
- 凶嫌揮刀說阿拉 購物中心八人被砍
- 污染環境擾亂交通 神壇放炮挨罰
- 清大傳痴漢 問女研究生兼職嗎
- 黨產會查黨產：會顧及金融秩序
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈熱門族群〉又是中資鋼廠來亂 鋼鐵股9月冷颼颼
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分