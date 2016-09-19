〈熱門族群〉神秘買盤進場 卡位生技股政策利多?

2016-09-19

〔記者陳永吉／台北報導〕上週三上櫃生技股大拉尾盤，生技指數最後一盤拉了超過1%，幾檔重量級個股包括中裕（4147）、精華光（1565）、基亞（3176）、浩鼎（4174）、台微體（4152）等，最後一盤都有明顯買盤進駐，其中中裕更是湧進2783張買單，佔當日成交量2/3，砸下逾5億元，硬拉4元，分析券商進出表，發現都是從外資瑞士信貸下單，這個神秘買盤究竟有何意圖，值得注意。

除了中裕之外，該外資券商買盤也鎖定基亞、浩鼎、台微體、精華光等，分別拉抬1.6元、3元、3元及7元，此外像東洋（4105）、百略（4103）等也都有買盤點火。根據市場消息指出，有可能是新政府推動生技政策會有較大的宣示，買盤先進場押寶。

不過新政府推動生技產業原本就在既定計畫中，而且許多計畫涉及立法院的修法，從目前法案排定的規劃，似乎沒有生技新藥條例的修正案，表示生技業若要有重大的利多，可能需要行政院更明確的產業政策發布。

但週一生策會、生策中心將舉辦「2016年生醫產業國際併購趨勢與策略論壇」，從產業面、資本面及實務面研討台灣生醫產業可行的整合與併購模式，並藉IC產業成功經驗看生醫產業的機會與挑戰，只是這個論壇重點不在於到底生技業要如何併購等議題，而是邀請來賓。

這次論壇除了生策會創辦人王金平以及現任生策會會長張善政將出席外，邀請的來賓都大有來頭，包括鴻海（2317）董事長郭台銘、鴻海創新數位系統事業群總經理劉揚偉、大聯大控股（3702）董事長黃偉祥；生技業方面則有泰福生技（6541）創辦人暨執行長趙宇天、醣基生醫董事長陳良博等。