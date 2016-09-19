〈熱門族群〉iPhone7預購超熱烈 大立光攻勢再起
2016-09-19
〔記者陳梅英／台北報導〕美國第二大電信營運商Sprint傳來蘋果iPhone7與7 Plus 頭三天預購較去年同期增長375%，大立光（3008）、玉晶光（3406）將是最大受惠者；此外，市場傳出三星也打算跟進雙鏡頭潮流，雙鏡頭市場在蘋果與三星兩大手機品牌帶動下，鏡頭需求將有爆炸性成長，這也使得鏡頭廠同步受惠。
目前國內與雙鏡頭題材沾上邊的，除了鏡頭龍頭廠大立光外，還有玉晶光、今國光（6209）、華晶科（3059）等。
以股價來看，大立光二度挑戰4000元未果，最近股價隨大盤修正而回檔，上週在iPhone7與7 Plus認購超熱絡下，攻勢再起，本週能否繼續成為多頭指標，值得關注。
以基本面來看，大立光營收在7月大增2成後，8月營收成長幅度放緩，不到1成，低於其他蘋果供應鏈，玉晶光則一連兩個月營收都有雙位數成長，在iPhone7與7 Plus預購情況優於市場預期下，蘋果可望持續追加訂單。
大立光日前也表示，9月營收仍將優於8月，法人樂觀看待，大立光第三季營收有機會挑戰144億元，季增幅超過4成。
但法人更關心的是大立光獲利狀況，大立光今年在客戶策略轉向後，不需再外購VCM代為組裝，使得大立光毛利率衝高，第二季以66.37%創下歷史新高，第三季在營收規模擴增下，毛利率有機會進一步成長。
長期來看，雙鏡頭蔚為趨勢，大立光仍是最大受惠者，其他鏡頭廠也有機會雨露均霑。
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