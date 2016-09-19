三星賣ASML股票 套現近9億美元

2016-09-19

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼將印表機事業賣給個人電腦大廠惠普後，三星電子週日表示，將出售艾司摩爾（ASML）、希捷科技（Seagate）、夏普和藍博士 （Rambus）等4家公司持股，以活絡資金，增加核心事業的投資。預估出售上述4家公司持股，可讓三星電子拿回約1兆韓元（8.91億美元）資金。

分析師表示，三星因為Galaxy Note 7電池爆炸起火事故，而在全球回收250萬支問題手機，但風波似乎並未打住。該公司近來大賣資產顯示，Note 7全球回收成本，恐超過瑞士信貸、南韓大信證券、市場分析機構Pelham Smithers Associates等最初預測的10億美元，因選擇退貨而非換機的用戶大增。