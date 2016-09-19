〈國際現場〉中國已有20幾家造船廠破產
2016-09-19
全球成長疲弱，使得世界貿易總量增幅放緩，衝擊全球航運業者，並導致各國造船業者哀鴻遍野。根據統計，自2014年6月以來，中國已有20幾家造船業者宣布破產。
根據世貿組織（WTO）最新統計，受到中國、巴西等大型新興市場成長疲弱，歐洲和日本經濟低迷不振影響，去年世界貿易總量增幅僅2.7%，為連續第5年低於3%，加上出口價格下滑15%，世界貿易總額也下降13%，創2009年以來最低。
全球海運巨擘馬士基今年第二季首度出現虧損，全球第7大海運業者韓進海運更在南韓和美國聲請破產保護。航運業拉警報，各國造船業也哀鴻遍野。根據統計，自2014年6月以來，中國已有20幾家大中型造船業者因資金斷裂而宣布破產，包括STX大連造船、東方重工、莊吉船業、正和造船、明德重工、五洲船舶、舜天造船、南通太平洋等。
分析師認為，造船市場至少要等到2020年以後才能轉好，未來4年肯定有很多中國造船業者撐不下去。
（編譯盧永山）
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