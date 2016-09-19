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〈小辭典〉Micro LED

2016-09-19

Micro LED顧名思義是微型化的LED，與傳統LED相比，體積僅10分之1甚至百分之一。其優勢有二︰一是體積小，能夠表現的解析度超高。以新上市的iPhone 7而言，使用傳統LED背光，螢幕解析度為401ppi（每英寸像素）；若採用Micro LED，可輕鬆達到1500ppi以上。二是省電，目前電視是以LED為背光，顯示面板須加裝偏光板、導光板等設備，發光亮度有耗損；若採用Micro LED可自發光，省去上述裝置後更省電。（記者羅倩宜）

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