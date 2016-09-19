Micro LED商業化 晶電受惠大

2016-09-19

〔記者羅倩宜／台北報導〕Micro LED被視為國內LED產業的救世主，主要是體積小、使用量大增，將可解決上游磊晶產能過剩困境，國內廠商主要以晶電（2448）受惠。國內Micro LED新創公司錼創執行長李允立表示，最快商用的市場應屬室內顯示看板，時機點在明年底；手機及電視則要再等等。

蘋果、三星、Sony等手機及電視品牌大廠，都在積極研發Micro LED的商用技術，追求更精進的顯示技術。不過Micro LED主要門檻在晶片的搬運技術（mass transfer）。國內新創公司錼創是全球少數擁有Micro LED研發實力的廠商，執行長李允立表示，一口氣要搬運幾百萬顆顯微鏡下才看得到的Micro LED到PCB板上，又能確保良率，確實是最大障礙。

由於技術尚未完全成熟，李允立認為，Micro LED將率先應用在試驗性的非主流產品。例如在消費市場，手機品牌會先在穿戴裝置試行；商業市場則應用於室內顯示看板。手機及電視最慢導入。其中最快發酵且市場較大的應用是顯示看板，因單價高，可以容忍Micro LED量產初期的高成本。且顯示看板應用範圍廣，除了室內展示，未來包括公車車體及交通路標等都是潛在市場。

Micro LED的用量驚人，未來可望解決LED上游產能過剩問題。以32吋電視為例，目前使用傳統LED顆數約為40顆，若改採Micro LED，每台至少使用幾百萬顆。國內廠商主要受惠將是晶電，主因其具備產能規模，能夠滿足巨量生產的要求；另顯示看板要求RGB（紅綠藍）三色晶粒，晶電為全球最大紅光LED晶片廠。