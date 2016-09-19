可消化全球LED５成產能 Micro LED將成產業救星
〔記者陳梅英／台北報導〕Micro LED被視為AMOLED之後的下一世代顯示技術，TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新研究報告指出，「穿戴式裝置」與「室內顯示屏」預期將是最快導入Micro LED的應用領域，若穿戴式裝置與室內顯示屏全數替換成Micro LED顯示屏，所需產能將是全球現有LED產能的5成。
友達董事長彭双浪指出，如果Micro LED發展起來，對台廠絕對有利，因為台灣擁有全世界最成熟的LED與LCD產業，且投資金額也比LCD少很多，只是目前在技術上還有許多困難點要克服。
現階段台灣專注投入Micro LED研發的有晶電、錼創、工研院（ITRI）、友達及群創等，完整的供應鏈是台廠最佳發展優勢；三星、樂金、日亞化學、夏普、索尼等國際大廠也沒缺席。而蘋果併購的LuxVue與自伊利諾大學分拆出來的X-celeprint則在Micro LED移轉（Transfer）製程技術上領先他廠。
LEDinside分析師張嘉弘表示，以往新開發的顯示技術多是先從小尺寸開始練兵，克服製造良率與成本後，再往大尺寸移動。然而，Micro LED選擇的切入點則是兩個極端，一邊是尺寸最小的手錶手環，一邊則是尺寸特大的公共顯示屏。
以小尺寸來說，本身具備像素量少的優勢，且穿戴式裝置尺寸比2吋晶圓還小，移轉Micro LED時還可藉晶圓鍵合（Wafer bonding）進一步將製程簡化，降低技術門檻。
在Micro LED導入大尺寸應用部分，其優勢是PPI（像素密度）低，Micro LED可以不用太小顆，缺點則是數量過多，需要等待更成熟的移轉技術。張嘉弘表示，顯示屏若採用拼接模式，可直接解決大尺寸的量產問題，同時兼顧降低LED數量與放大尺寸的量產條件，因此理論上能比穿戴式裝置更早走入實用階段。
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標題：可消化全球LED５成產能 Micro LED將成產業救星
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