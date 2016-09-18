金融業刷卡機中國製 資安堪慮

2016-09-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕金管會推動電子支付五年倍增計畫的同時，台灣公部門、聯合信用卡中心及金融業，大量採用中國品牌百富（PAX）刷卡機，估計有四十％國內金融機構使用百富產品，業者認為台灣廠商擁有一流品質，為何要大量使用中國製的刷卡機？

律師張靜怡指出，台灣至少四家大型廠商有能力供應優質刷卡機，但金融業、機場免稅商店、機場計程車、法務部、外交部、地政事務所收取規費的刷卡系統，到處都是中國產品，約有四十％本土金融機構使用百富刷卡機。

國內業界認為，撇開同業競爭就事論事，台灣太過仰賴中國刷卡機是事實，若因兩岸關係生變，或其他因素影響，對岸廠商對後續問題置之不理，我們便任人宰割，建請政府扶植本土企業，練兵厚植實力，刷卡系統攸關國家金融秩序，如何自主已刻不容緩。張靜怡說，健保卡讀卡機、中油刷卡機，均出自本土廠商，證明台灣業者擁有一流水準，公部門應率先摒棄中國品牌讀卡機及刷卡機，再輔導金融業改用國貨，基於分散風險概念，勢必要降低對中國產品的依賴度。