懲處層級低 林全應魄力釋疑
2016-09-18
記者李欣芳／特稿
新政府追查兆豐銀紐約分行涉洗錢案，金管會的行政調查僅點出蔡友才等兆豐金前後任高階主管與兆豐銀的疏失，究責層級太低遭到外界批評，為避免政治效應擴散，林揆此刻應展現更大的魄力，當機立斷釋疑。
行政院長林全在兆豐銀紐約分行起初遭美國重罰時，指示由金管會而非行政院徹查全案，種下起手式的錯誤，由目前金管會的行政調查結果來看，金管會顯然缺乏自我檢討的誠意，更遑論檢討自家人，追究當初主其事者的責任疏失。
金管會不敢自我了斷，輿論的壓力逼使行政院不得不出手，擬追究馬政府時期金管會主委、財政部長等閣員的疏失，兆豐銀這次爆發官股行庫嚴重的內控疏失，讓新政府徹底覺悟，全面整頓國營事業與官股行庫已是刻不容緩。
近來林全遭內外夾攻，外有獨派大老吳澧培、辜寬敏相繼「逼退」，內有兆豐銀案的政治危機，雖然現階段有蔡總統的力挺，林全的閣揆地位不致動搖，但林內閣不能低估兆豐銀案的政治效應，若處理不慎，恐將引發更大政治危機。
雖然林全展現明快作風，火速任命張兆順接兆豐金董座，引進外部力量改革兆豐金，意圖為整個事件止血，但更換董座與公股全面撤換董事仍無法平息眾怒，截至目前為止，仍沒有任何前朝或現任政府官員負起政治責任，英全政府在財經界的用人，又被質疑偏愛「老藍男」思維，不免增添綠營支持者對新政府能否斬斷財經界人情包袱的疑慮。
持平而論，要查出兆豐銀有無洗錢，或為誰洗錢，確有一定的難度，但林內閣至少應對此案的政治責任展現明確的態度，無論是前朝或現任官員的疏失，一律查辦到底，對國人有一個明確的交代。
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