兆豐案向上究責 曾張恐陷風暴

2016-09-18

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀紐約分行遭重罰已滿一個月，金管會日前雖對兆豐金前董座蔡友才等六人祭出「解職」、重罰千萬元的處分，不過，對時任金管會主委的現任國民黨立委曾銘宗、財政部部長張盛和兩人，是否該負責任，外界的質疑聲浪從未停過。

向來是「公股模範生」的兆豐金，八月十九日深夜突然召開臨時重大訊息，說明美國紐約分行因違反反洗錢通報規定，遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰五十七億元，震驚全國。

事件發生至今已一個月，財政部除了緊急改派官股董事，由前第一金董事長張兆順、前華南銀總經理楊豊彥兩人，出任兆豐金、兆豐銀董事長、總經理，接下「救火」任務；同時改派兆豐銀十一席董事、五席監察人，幾可說是全面換人。

至於事件發生前後的一級主管，包括前董事長蔡友才、總經理吳漢卿、紐約分行經理黃士明、總行副總經理梁美琪、總稽核劉小鈴、法遵長陳天祿，也已遭金管會解職處分。不過，兆豐銀的究責是否就到此為止？外界的質疑聲浪從未停過。包括馬政府時期擔任金管會主委的曾銘宗、王儷玲，以及財政部長張盛和，似乎都難辭其咎。

以張盛和為例，他自二○一二年五月三十一日起接任財政部長，財政部直接督導公股行庫、掌控公股行庫人事大權，連外界質疑蔡友才「閃辭」時，張盛和還多次為其澄清說，「蔡去年就提出辭職了」。

高檔海鮮餐廳聚餐 遭疑串供

甚至在兆豐銀遭罰事件爆發後，張盛和還與蔡友才、前國民黨台北市議員林慶隆等人，於東區的知名高檔海鮮餐廳聚餐，林慶隆不但是會計師，去年也在蔡友才的安排下，進入兆豐銀董事會擔任董事，遭質疑事先串供。

民進黨立委徐國勇就質疑，張盛和在事情都爆發了之後才與蔡友才見面，而且現場還找了會計師，如果要讓所有兆豐董事知道，應該把所有董事找出來吃飯，合理懷疑這可能在串供。

外界質疑，兆豐銀在二○一二年至二○一四年發生退匯未通報，二○一五年十月DFS派人來台兆豐總行了解情況、美國紐約州金融服務署（DFS）的檢查報告今年二月九日出爐，都在張盛和任內，張盛和怎能以「我完全不知道這件事情」回應？

同樣遭質疑的還有前金管會主委、現任國民黨立委曾銘宗。雖然曾銘宗一再強調，這是兆豐銀紐約分行的作業疏失，他當時是金管會主委，沒兼任兆豐銀行的董事長或總經理，要他為此負責，「扯太遠了」，但現任金管會主委丁克華卻表示，「曾主委他當時知不知道這個事情，都會有紀錄，凡走過必留下痕跡，絕不會吃案抹掉。」