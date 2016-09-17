補助非本業 民間應接棒

2016-09-17

記者陳梅英／特稿

國發會當初推出創業天使計畫有其政策背景，主因無非是民間資金雖多，但創投多不願投資早期新創，只好由國發基金擔任天使，扮演點火功能；但國發基金資金運用原則是以投資、融資為主，辦理補助非其本業，創業天使計畫資金將提前用罄，顯示計畫確有發揮點火效果。此時國發基金理應功成身退，改由民間接棒，或者由經濟部等主管機關編列預算，才算師出有名。

創業天使計畫執行不到三年，十億元額度已快用罄，雖然計畫執行期限為五年，但極可能在明年初就用光額度，國發會理應盡早展開檢討，是否有存續必要。

其實，除國發基金的創業天使補助外，北市府、金管會也有類似計畫。在計畫上路後，國發會就發現光解決創業者第一桶金根本不夠，最重要的是能讓這些新創事業有辦法活下去、甚至長大；不管是管爺時代的創業拔粹方案，新政府上台後提出「亞洲．矽谷」計畫，都是希望能打造台灣完整的創業生態圈。

但國發基金設立目的已寫明是「加速產業創新加值，促進經濟轉型及國家發展，為協助我國產業創新加值、研究發展及自創品牌，經由投融資方式或協助中央各目的事業主管機關辦理有關計畫，以完成『產業創新條例』第三十條所定用途事項。」

創業天使計畫是首次由國發基金扮演金主角色直接補助，基金創立的資金運用原則不一致；主因還是當初考量計畫編列公務預算曠日廢時，基於時效下，只好讓國發基金先行協助辦理。既然國發基金已成功完成點火任務，理當功成身退、回歸本業，否則國發基金不務正業，反而恐衍生出更多麻煩事。