創業天使計畫 10億額度見底

2016-09-17

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會從二○一三年底啟動國發基金創業天使計畫，原擬以五年為期，但還未滿三年，匡列的十億元額度已剩下不到兩億元；創業天使計畫資金快用罄，引起國內新創圈關心，但國發會尚未決定是否加碼額度。

粥少僧多 僅12趴獲補助

根據統計，到今年八月底，創業天使計畫已執行八．一三億元，累計審議案件超過兩千件，通過二五四件，平均通過率僅十二．四五％，平均每案補助超過三百萬元。

資料顯示，申請案件中以民生文創休閒最多，總計有七三四件，但最後通過件數僅九十件，通過率十二．二六％；流通及電子商務申請五三六件排名第二，通過五十六件，通過率十．四五％最低；環保與綠能申請件數僅四十八件，通過十二件，通過率二十五％，是五大組別中最高；電機電子資訊、生醫與醫療（材）申請件數分別為五一一件及一九五件，通過率分別有十二．一三％、十六．四一％。

依天使計畫作業要點，國發基金針對申請案件單一最多不超過其營運計畫總金額的四成，申請人或受輔導企業累計核准額度不超過一千萬元；也就是說，國發基金天使計畫最多出四成，申請公司得自行準備六成資金。