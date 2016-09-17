| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
 首頁 > 財經

創業天使計畫 10億額度見底

2016-09-17

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會從二○一三年底啟動國發基金創業天使計畫，原擬以五年為期，但還未滿三年，匡列的十億元額度已剩下不到兩億元；創業天使計畫資金快用罄，引起國內新創圈關心，但國發會尚未決定是否加碼額度。

粥少僧多 僅12趴獲補助

根據統計，到今年八月底，創業天使計畫已執行八．一三億元，累計審議案件超過兩千件，通過二五四件，平均通過率僅十二．四五％，平均每案補助超過三百萬元。

資料顯示，申請案件中以民生文創休閒最多，總計有七三四件，但最後通過件數僅九十件，通過率十二．二六％；流通及電子商務申請五三六件排名第二，通過五十六件，通過率十．四五％最低；環保與綠能申請件數僅四十八件，通過十二件，通過率二十五％，是五大組別中最高；電機電子資訊、生醫與醫療（材）申請件數分別為五一一件及一九五件，通過率分別有十二．一三％、十六．四一％。

依天使計畫作業要點，國發基金針對申請案件單一最多不超過其營運計畫總金額的四成，申請人或受輔導企業累計核准額度不超過一千萬元；也就是說，國發基金天使計畫最多出四成，申請公司得自行準備六成資金。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：創業天使計畫 10億額度見底


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.