俏江南做假帳？ CVC投資91億歸零
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕根據「華爾街日報」報導，倫敦最大私募基金業者CVC Capital Partners在中國投資頻踢鐵板，最近一起是對中國連鎖餐廳「俏江南」的二．八六億美元（約九十一億台幣）收購案，去年六月俏江南被債權銀行託管後，這項投資被迫減記為零，且CVC十年來在中國投資項目逾半都出現虧損。
俏江南創辦人張蘭為知名藝人大Ｓ徐熙媛的婆婆，張與CVC也因本案對簿公堂。
交易不到1年 遭債權銀託管
CVC於二○一四年四月宣布以近三億美元收購俏江南餐飲約八十三％股份，據悉其中六十九％是張蘭所出售，張在售股後仍續任董事長。不料，雙方在投資交易不到一年，就發生公司會計、營運及投資款項下落不明的糾紛。
報導指出，這家歐洲知名私募業者投資俏江南短短幾個月就遭遇嚴重損失，後來向新加坡法院提告，尋求查明投資款項下落，今年八月甫獲得勝訴；CVC指控，張蘭在收購前灌水公司營收數字，在收購後要求俏江南員工不得對外透露營運資料、封鎖與CVC往來的電子郵件。
訴訟文件顯示，張蘭資產已被香港和新加坡法院凍結，CVC對此正在中國北京尋求法律仲裁；但張蘭透過同事向香港警方提交一份指控，稱CVC不僅反悔交易，且在她未同意情況下將她的股權質押出去。
CVC投資8中企 5家踩地雷
CVC在這起投資前，雖聘請一家會計公司對俏江南進行盡職調查、初步查核財務報表，卻沒有額外聘請調查公司對併購標的公司及創辦人進行背景調查。
私募業主管認為，收購中資公司往往需要高標準審查，因中資企業財務資訊披露有限，很多仍由第一代創業者經營，常出現未能遵守會計準則情形，因此需要對中國企業家進行背景調查，透過委託製作鑑識會計報告，以防範詐欺交易。
報導指出，CVC過去十年在中國的八項投資中，五項出現虧損，包括以一．○九億美元收購中國製藥商萬全集團十四％股份，隨後投資減記剩四成價值，目前正談判撤資；CVC旗下規模四十一億美元的亞洲基金截至三月的年報酬率達廿％，主要獲利來自於東南亞與香港的投資。
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