美祭天價罰金 德銀股價重挫

2016-09-17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）表示，美國司法部尋求對該行索賠一四○億美元天價罰款，了結德銀於二○○五至二○○七年承銷及發行住宅抵押擔保證券（RMBS）的調查；但德銀已拒絕較估計高出三倍的罰金提議。德銀股價週五開盤後重挫逾八％，瑞士信貸等歐洲銀行股也走低。

德銀聲明，該行無意以如此龐大金額，來尋求和這些潛在民事索賠達成和解，「相關談判才剛開始，該行預期將朝向類似於銀行同業先前以遠遠較低金額達成和解的結果。」

美國司法部提議和解金遠超出德銀先前預期的約卅億歐元（卅四億美元），雙方談判可能將持續好幾個月。大西洋證券分析師惠勒認為，美國司法部開鉅額罰單，明顯是當作談判起點，雙方將需耗費一段時間才能取得合理數字的共識。

美國政府指控，二○○八年爆發金融危機前，德銀等多家大型金融機構在複雜的抵押擔保證券價值和品質方面，誤導投資人；美國銀行（BoA）二○一四年在類似案件以一七○億美元達成和解，寫下最高額和解案紀錄；高盛集團今年和美國以五十一億美元和解。