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國銀西進虧損 南向獲利創高

2016-09-17

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行「西進」、「南向」兩樣情！受到中國金融風險攀升的影響，今年前六月國銀在中國分行不賺反賠、虧損○．五億元；反觀國銀在東南亞分行，前六月累積獲利為四十億元，創下歷年同期新高，讓國銀紛紛調整海外佈局，強化南向攻略。

東南亞分行 上半年獲利40億

國銀從二○一○年開始陸續西進中國市場，但隨著近年來中國經濟趨緩，國銀獲利情況每況愈下，尤其當地中企或中國台商的貸款更是屢屢踩雷、出現呆帳，加上金管會多次出手控管嚴查，讓國銀在中國放款業務採取緊縮。

首先是今年四月，由於中國福斯特紡織的聯貸案出現倒帳，使得國銀中國分行的當月逾放激增至十六．五八億元，震撼國內金融圈；接下來，雖然踩雷的國銀紛把呆帳打消，但也同時大幅緊縮授信放款，也衝擊獲利表現。

若從獲利表現來看，根據統計，今年前六月，國銀在中國分行合計虧損○．五億元，其中六月就一口氣賠掉九．三億元，創下歷年單月最差表現，也凸顯國銀在中國經營困境。

反觀國銀的東南亞分行卻是獲利創新高，今年前六月獲利為四十億元，這數據已逼近去年全年的獲利五十四億元。

南向利差高 西進冷清清

「現在是南向熱，西進冷！」民營國銀主管表示，從二○一三年下半年起，金管會推出「金融打亞洲盃」，銀行業就已經加強佈局東協力道，加上兩岸關係陷入冷凍期，新政府又推動新南向政策，使得國銀調整海外佈局策略。

畢竟，東協經濟快速崛起、在地台商眾多，加上當地金融滲透率低等，都是國銀把目標轉向東南亞的原因。

金管會官員指出，台商近年來紛紛把生產基地從中國轉進東南亞各國，像是越南、柬埔寨等，銀行業配合台商到當地發展，包括：增設分支機構或併購當地銀行，加上當地存放利差高，有助於國銀在東南亞之獲利表現。

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  • 第一銀行位於柬埔寨金邊分行。（一銀提供）

    第一銀行位於柬埔寨金邊分行。（一銀提供）

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