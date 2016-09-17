壽險大咖西進 逾半慘虧

2016-09-17

〔記者廖千瑩／台北報導〕台灣壽險業西進中國，迄今半數仍落得慘虧下場。根據財報顯示，今年上半年轉投資中國四家合資壽險公司中，就有兩家仍陷入虧損泥淖；業者私下大嘆，在中國做生意獲利大不易。

西進12年 換得虧損與糾紛

台灣壽險公司西進中國，至今已屆滿十二年，當初看好的中國保險市場商機，至今還是吃不到；且幾家與中方合資壽險公司，不是傳出與中國合資方有經營上歧見、最後拆夥；就是中國合資方遲不願增資、也不願分手，吃定台資方，即使新業務停擺也不在乎。

若看財報資料，到今年第二季為止，國壽轉投資的陸家嘴國壽，累計投資金額三十五．三四億元，至第二季底期末帳面價值剩下二十二．○八億元，投資額也蒸發了將近四成，且歷年累計投資虧損仍達十三．二六億元。

還有新光人壽跟已併入中信金的台灣人壽，兩家統統都還在虧錢。根據財報資料也顯示，到第二季為止，新光金投資的新光海航人壽，累計投資額十．九五億元，但期末投資帳面價值剩下一．七億元，投資幾乎蒸發殆盡、足足掉了八成四。

新壽慘虧 讓出經營權

除投資額快燒光外，財報也顯示，新光金二○一四年認列投資虧損二．六七億元、去年認列投資虧損二．○九億元，今年上半年又認列投資虧損一．一五億元，對新光金來說，西進沒討到便宜，反而落得慘賠下場。

因不堪虧損，加上被中國合資方海南航空吃夠夠，新壽董事會決議出售新光海航人壽二十五％股權給中國柏霖資產，讓出新光海航人壽主導權。

至於台灣人壽轉投資的君龍人壽，西進累計投資金額十六．四六億元，至第二季底期末投資帳面價值剩下八．五六億元，投資額蒸發將近一半，且台灣人壽去年認列投資君龍人壽虧損○．九八億元，今年上半年就認列虧損○．七七億元，由數字看來，虧損似乎在攀升中。