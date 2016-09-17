金融股陷泥淖 盈轉虧、虧更多

2016-09-17

〔記者高嘉和、王孟倫〕中國經濟減速，金融股西進中國開始苦吞倒帳惡果。根據統計，到今年上半年止，上市金融證券股累積投資中國金額達一九七五億元，較去年同期的一八二九億元，增幅僅約七％，是近五年來首度增速低於兩位數；而上半年認列獲利僅十億元出頭，較去年同期的近十六億元，大減近四成；其中認列虧損家數更是首度過半。

盈虧倒轉 首度虧損過半

上市金融證券股轉投資中國共有二十一家，上半年認列投資獲利僅九家、認列虧損達十家，較去年同期認列獲利有十三家、虧損僅六家，盈虧家數是倒轉，首度出現獲利比重不到一半的窘境。

根據業者公告數字，不少是盈轉虧或虧更多。以台中商銀為例，主要是西進投資租賃事業，去年上半年還小賺四○二萬元，今年上半年變大虧三八○二萬元；開發金去年小賺七三四萬元、今年虧損三三○八萬元；玉山金去年賺一二四三萬元、今年虧損四六五一萬元；永豐金去年賺四五二七萬元、今年虧損六三六二萬元，來回就差了超過億元。

至於第一金因痛踩中國業者倒帳地雷，去年上半年認列虧損一．九億元，今年上半年更大虧七．二億元；元大金去年虧損三一五○萬元，今年擴大到虧損一．三九億元；新光金去年認列虧損破億、今年上半年還是虧損破億。

國銀分行 獲利大減9成

另根據金管會最新統計，今年前七月我國銀在中國分行稅前盈餘僅二．七億元，較去年同期大跌八十九％，相較其他海外分行僅年減○．七％，顯示中國金融市場險峻，獲利也相對困難。

國銀中國分行六月單月虧損金額達九．三億元，是二○一○年底國銀開放西進後，單月最高虧損金額；雖然七月單月轉虧為盈，但整體僅獲利三．三億元，還是欲振乏力。